Tchad : l'album "Made in Africa" de Ghis B lancé dans une ambiance expérimentale

L'album "Made in Africa" tant attendu a été présenté en live et mis en vente lors de son lancement le 3 juin à l'IFT. Ce fut un défi auquel Ghis B, son label et ses partenaires ont dû faire face pour améliorer leur prochaine collaboration.



Dans un tout nouveau scénario, avec une permutation des danseurs et danseuses ainsi qu'un disc-jockey backeur, le podium était orné d'une décoration éblouissante et lumineuse. C'est dans ce cadre que Ghis B est apparu sur scène, tel un félin, dialoguant avec un public ravi de l'accueillir. Il a ainsi présenté la version live de l'album accompagné de ses instrumentistes.



Le staff de Ghis B a mis tout en œuvre pour offrir un grand concert, très attendu grâce à sa communication digitale.