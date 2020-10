Tchad : l'allaitement maternel exclusif, un impératif pour la bonne croissance de l'enfant

Une femme qui pratique l'allaitement maternel exclusif échappe au cancer du sein, indique Dr. Ali Bafou. Pour lui, l'allaitement maternel exclusif protège contre le cancer du sein et assure une bonne croissance de l'enfant.



Plusieurs femmes ont été éveillées à l'issue du débat. Elles s'engagent à sensibiliser les autres sur le cancer du sein et sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif dans le monde rural.



La célébration de la 3ème édition d'Octobre Rose au Mayo Kebbi Ouest est rendue possible par la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer (LTCC), en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et la Première Dame Hinda Deby Itno.