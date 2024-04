Tchad : l'ambassade de Chine offre 100 machines à coudre à la Maison Nationale de la Femme

Ce mercredi 17 avril 2024, l’ambassade de Chine au Tchad, en coopération avec la Fondation Chinoise pour le Développement (CFPD), a fait un don de 100 machines à coudre à la Maison de la Femme, afin d'aider davantage de femmes tchadiennes à améliorer leurs compétences professionnelles.



La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad. La directrice générale de la Maison de la Femme, Maïmouna Abdelkerim Kolbo, a rappelé que la structure qu’elle dirige a pour mission principale, l'autonomisation de la femme à travers des formations (couture, hôtellerie, alphabétisation, informatique), l'accompagnement, la sensibilisation et la réinsertion socio-économique.



Selon elle, ce don contribuera à l'indépendance économique des femmes tchadiennes. L'ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad, Wang Xining, a réitéré l'importance accordée par le gouvernement chinois, à la protection des droits et des intérêts des femmes, à la promotion de leur épanouissement.



Il soutient également la cause des femmes dans des pays en développement. « Ce don permettra aux femmes tchadiennes à améliorer leurs revenus économiques, à vaincre la pauvreté, à devenir plus indépendantes », a -t-il assuré.



Il a également souligné que dans le futur, l'ambassade de Chine souhaite continuer à coopérer avec la Maison de la Femme, afin d'apporter un soutien accru aux femmes tchadiennes, et de les aider à réussir dans la vie.