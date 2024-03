Tchad : l'ambassade des États-Unis outille les journalistes sur la couverture de la Présidentielle

La section des affaires culturelles et de presse de l'Ambassade des États-Unis à N'djamena a organisé un atelier de formation pour les journalistes tchadiens sur la couverture médiatique de l'élection présidentielle, du 25 au 29 janvier 2024.



Parmi les participants figuraient des enseignants-chercheurs de l'Université de N'djamena, tels que Ndilta Patrick et Sida du département des sciences et techniques de l'information et de la communication, ainsi que des enseignants de l'Université Roi Fayçal.



Les participants ont été encouragés à maintenir l'objectivité, l'équilibre et la véracité dans leur reportage, en évitant tout parti pris politique. Ils ont été sensibilisés à l'importance de vérifier les faits et de recueillir des informations auprès de sources fiables et diverses, tout en restant conscients des risques potentiels de désinformation et de manipulation. Les principes de transparence et d'accès équitable à l'information ont été soulignés, afin de garantir une couverture équitable pour tous les candidats et partis politiques. Enfin, les journalistes ont été encouragés à être attentifs aux questions d'éthique professionnelle, à respecter les normes de confidentialité et à protéger l'intégrité de leur travail journalistique dans le contexte sensible d'une élection présidentielle.