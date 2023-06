Tchad : l’ambassadeur de Chine a appuyé le village SOS d'enfants de Ndjari

En collaboration avec la 18ème mission médicale chinoise, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xining a organisé un événement caritatif intitulé « Réchauffer le cœur des enfants », une action conjointe Chine-Afrique, ce mercredi 31 mai au village d'enfants SOS.



« Réchauffer le cœur des enfants », est une initiative du professeur Peng Liyuan, épouse du président Chinois Xi Jinping.



A l’occasion de cet évènement, les médecins chinois, ont consulté gratuitement les participants à cette cérémonie, et des kits alimentaires et sanitaires ont été fournis aux enfants par l'ambassadeur de Chine au Tchad.



L'émissaire chinois indique que la Chine renforcera davantage la coopération avec les pays africains, y compris le Tchad, et contribuera au développement socio-économique de l'Afrique, afin de construire la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique.