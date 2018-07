Tchad : l’ancien maire Laoukein Medard convoqué pour détention d’arme

Laoukein Médard, ancien maire de Moundou, a été convoqué aujourd'hui par la police de la surveillance territoriale de Moundou pour détention illégale d'arme de guerre.



Laoukein Médard a refusé de rentrer chez lui et s'est constitué prisonnier. Lors de sa convocation pour détention d'arme, il a présenté son autorisation de port d’arme délivrée par le ministère de l'intérieur. Malgré la pièce justificative, la police a confisqué l'arme et a demandé à Laoukein de rentrer chez lui et de revenir jeudi prochain.



L'ancien maire de Moundou a dit qu'il ne rentrera pas chez lui sans son arme.