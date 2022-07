Tchad : l’ancien représentant de l’UFR cherche à regagner la légalité

Sahir Mohammed Idriss demande au président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, de donner son accord pour qu’il puisse rentrer au Tchad. « C’est moi qui étais le facilitateur de Timane Erdimi auprès du président Ivoirien Alassane Ouattara, de l’ancien premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko et d’autres chefs d’État en Afrique. Je travaille beaucoup dans le domaine de la sécurité et je peux aider le PCMT dans le domaine de la sécurité, surtout dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. C’est l’occasion où tous les fils du Tchad se retrouvent pour bâtir un nouveau Tchad réconcilié avec tous ses fils », affirme l’ancien représentant de l’UFR, exilé pendant un bon moment en Côte d’Ivoire avant de trouver refuge dans un pays du Magreb dont il tait le nom.



Il affirme par ailleurs avoir été en contact avec Timane Erdimi dans un passé proche. D’après lui, les services secrets français avec qui il avait pris attache pour plaider la cause de président de l’UFR auraient décliné. « Timane Erdimi n’est pas en mesure de diriger le Tchad, c'est ce que m'ont fait comprendre les secrets français. Il est considéré comme un intégriste. Je collabore avec plusieurs services dans le cadre de notre lutte. Grâce à mon implication auprès des partenaires, j’ai réussi à faire entrer 500 millions Fcfa pour l’UFR de Timane Erdimi. Malheureusement les fonds ont étés saisis à l’aéroport par les autorités burkinabé en 2021 », rapporte Sahir Mohammed Idriss, ancien représentant de l’UFR.



En outre, il confirme avoir facilité le contact entre Timane Erdimi et les autorités centrafricaines sachant qu'il maitrise le Sango. Des audios qui lui sont attribués, visant à déstabiliser le Tchad, ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux.







Djimet Wiche