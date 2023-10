Tchad : l’angoisse des enseignants face à la cherté de la vie

À l'occasion de la Journée Mondiale des Enseignants, commémorée chaque 5 octobre, la Fédération des Enseignants du Tchad a célébré cet événement dans son siège au Lycée Félix Eboué, sous le thème, « Enseignants responsables pour un enseignement de qualité ».



Bankoussing Paul, porte-parole de la fédération, a rappelé que les enseignants célèbrent cette fête avec angoisse, étant accablés par la cherté de la vie. Ils font face à l'augmentation des frais de scolarité pour l'année en cours, à une hausse des tarifs de transport, ainsi qu'à des prix en constante augmentation pour les denrées de première nécessité.



Les enseignants mutés sont préoccupés par les problèmes de transport pour se rendre à leurs postes respectifs. Les tarifs de transport, ayant augmenté pendant la période de pénurie, n'ont pas été réduits, malgré le retour du prix du carburant à la normale.



De plus, les enseignants sont confrontés à des retards et à des problèmes liés aux avancements et aux reclassements. Les dispositions nécessaires, pour garantir un paiement en temps voulu, ne sont pas respectées. La nomination de responsables à divers niveaux ne suit pas les critères appropriés. Les stagiaires et les incompétents sont choisis en fonction de relations personnelles, au détriment des enseignants plus expérimentés.



Cette situation décourage les enseignants sérieux. De plus, l'organisation des examens est centralisée, ce qui contraste avec les appels à la décentralisation de l'administration. Sur le plan pédagogique, la manière dont les examens sont organisés est critiquée. Les examens sont devenus une opportunité pour certains de tirer profit plutôt que d'évaluer correctement les apprenants.



L'attribution des rôles lors des examens est perçue comme étant sujette au favoritisme, ce qui dévalorise le système éducatif. Le refus du ministère de l'Éducation de délivrer des autorisations pour les études et le fonctionnement des écoles privées, entrave également le progrès des enseignants. La Fédération des Enseignants du Tchad demande instamment au gouvernement de résoudre ces problèmes rapidement.



Elle appelle tous les enseignants et sympathisants à se mobiliser et à sensibiliser pour faire entendre leurs préoccupations et à exiger des changements. En conclusion, la Fédération des Enseignants du Tchad souligne que le moment est venu de lutter pour améliorer leurs conditions de travail et de vie.