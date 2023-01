Tchad : l'année sportive lancée à Bébédjia avec le championnat départemental de football de la Nya

Dans le Logone Oriental, la ligue provinciale de football a lancé l'année sportive le 10 janvier 2023 à Bébédjia. C'est à l'occasion de l'ouverture du championnat départemental de football de la Nya. Tout s'est passé sous le regard administratif du secrétaire général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet de la Nya, entouré de tous ses collaborateurs.



Le président de la ligue provinciale de football du Logone Oriental, Tonza Bruno Koumande, a saisi cette opportunité pour justifier le choix du département de la Nya et précisément la ville de Bébédjia pour lancer l'année sportive 2023, sans oublier de saluer le travail non négligeable des différentes commissions spécialisées.



Aux acteurs de terrain, Tonza Bruno a clairement signifié qu'en football, il n'y a pas de place pour la violence, d'où la nécessité d'observer à tout moment le fair-play.



Dans son discours officiel, le secrétaire général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet, s'est simplement résumé à la promotion de la jeunesse à travers le football. Il a demandé aux joueurs de se comporter correctement durant le championnat.



Retenez que Ngamboura FC de Bemboura et Espérance FC de Bébédjia ont montré un très bon niveau de jeu admiré par tous. C'est à partir de la 2e partie du jeu que le milieu de Ngamboura est devenu faible, donnant facilement l'occasion à Espérance FC de marquer à l'intervalle de 6mn, deux buts par le no. 11 Djelassem Osée et le no. 2 Bonheur Bemadjira Tatola. Ces buts ont obligé Ngamboura à s'incliner avec respect. "La bataille est perdue, mais pas la guerre", se réconforte le président du club.