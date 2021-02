Tchad : l'antenne de l'ONAJES du Logone Occidental remet du matériel sportif aux jeunes

Le Préfet du département de Lac Wey, Mahamat Nahar Hadjar Obi, a présidé vendredi après-midi à Moundou, une cérémonie de remise des équipements sportifs organisée par l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES) antenne de Moundou, à l'occasion d'un match de basketball qui a opposé l'équipe Mata Bono à Alrahama.



Le don est composé de ballons de basket, paires de chaussures, jeux de maillots, pompes à air, survêtement et chasubles. Dans son mot de circonstance, le Che d'antenne provincial de l'ONAJES, Ahmat Kelleya Kourbia, a expliqué l'origine de la création de l'ONAJES et sa mission qui est de mettre en musique la politique du gouvernement en matière de promotion de l'emploi des jeunes et des sports.