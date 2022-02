Tchad : l'application de réservation pour le transport "Nedjik" est lancée

Le fondateur Mahamat Nour Ali Mai explique que l'objectif est d'améliorer la vie des gens avec les meilleurs moyens de transport et faire avancer I'Afrique centrale en prévoyant l'autonomisation économique pour tous. Pour lui, la valeur est la fiabilité, l'authenticité et la communauté. Et quant à la vision, il y a sécurité, la confiance et l'accessibilité.



L'application intègre plusieurs possibilités de transport : la moto, Economy, Confort et Ewalet.



L'application sert également à partager et gagner de l'argent. Elle est à la disposition de tous, 24h/24, précise Mahamat Nour Ali.



Une fonctionnalité d'appel d'urgence est intégrée à l'application pour ceux qui ne se sentent pas en sécurité.