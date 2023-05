Tchad : l'archevêché de N'Djamena se mobilise pour les victimes de violences au sud

L'archevêque métropolitain de N'Djamena, Mgr DJITANGAR Goetbé Edmond, a émis un communiqué adressé à toutes les communautés paroissiales et religieuses ainsi qu'aux institutions et organisations de l'archidiocèse de N'Djamena le 12 mai 2023. Dans cette lettre, il exprime sa préoccupation face aux violences survenues dans le sud du pays, plus particulièrement dans le diocèse de GORE, et appelle à manifester la solidarité de l'Église-Famille de Dieu envers les frères et sœurs qui y sont plongés dans la détresse.



Un groupe de responsables chrétiens catholiques, chargé d'organiser autour de la Caritas diocésaine un cadre d’information et de collecte de fonds en faveur de ces frères et sœurs dans l'épreuve, donnera des indications plus concrètes sur la forme d'assistance et comment l’organiser. En attendant, Mgr DJITANGAR Goetbé Edmond a demandé que le vendredi 19 mai soit une journée de recueillement dans toutes les paroisses en faveur de toutes les victimes des violences. Il a également proposé que chaque paroisse organise un Chemin de Croix spécial en solidarité spirituelle avec les frères et sœurs éprouvés, avec une eucharistie célébrée au terme du chemin de croix pour le repos des âmes des victimes.



Enfin, le prélat a demandé que des chandelles soient allumées devant l'autel au début de la messe en leur mémoire et qu'une quête spéciale soit organisée pour aider aux soins des blessés et à l'assistance alimentaire des déplacés. Des indications supplémentaires seront fournies ultérieurement par le Comité ad hoc. Mgr DJITANGAR Goetbé Edmond a conclu en renouvelant sa confiance et en donnant sa bénédiction à tous les fidèles.