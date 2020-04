Tchad : l'armée a chassé Boko Haram des îles du Lac, affirme Déby

Le président Idriss Déby a annoncé samedi que l'armée tchadienne a nettoyé toute la zone insulaire du Lac Tchad, six jours après le lancement de l'opération "Colère de Bohoma".



Il s'est à nouveau rendu ce matin à Kaïga-Kindjiria, à une centaine de kilomètres de Bol, dans la province du Lac.



"J'ai effectué une descente ce matin à Kaiga-Kindjiria. Aucun illuminé de Boko Haram n'est présent dans les îles du Lac Tchad", a déclaré le président Déby.



"Bravo à nos forces de défense et de sécurité qui ont nettoyé toute la zone insulaire", a-t-il ajouté.



Le chef de l'Etat est présent dans la province du Lac depuis 12 jours. Il a décidé de superviser personnellement les opérations militaires contre Boko Haram.



Aucun bilan des affrontements n'a été annoncé à ce jour. Toutefois, le ministre en charge de la défense, le général Mahamat Abali Salah, a affirmé jeudi, dans un entretien à la radio Réseau des citoyens, que cette journée a été "la plus chaude", évoquant plusieurs affrontements avec des insurgés de Boko Haram.



L'armée nigériane a annoncé avoir effectué ces derniers jours des frappes aériennes contre des camps de Boko Haram, dans le cadre de cette offensive coordonnée.



En début de semaine, l'état-major des armées du Tchad a précisé dans un communiqué que l'ennemi est en "débandade".



Détails en cours.