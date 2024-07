Tchad : l'armée américaine appuie l'armée de l’air en équipements de communication

La cérémonie de réception d'équipements de communication s'est déroulée ce mardi 23 juillet 2024, à la base Adji Kossei de Ndjamena.



Cette cérémonie de présentation des équipements de communication a vu la présence de l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexandre Laskaris, ainsi que celle du sous-secrétaire d'Etat américain par intérim pour les Affaires politiques, John Bass.



II est important de souligner que ces équipements sont entre autres, des chargeurs radio Harris, la radio Harris multi-bandes et des petites table-lettes de renseignements et des informations de terrain, et des appareils de contrôle de systèmes et d'analyse des avions.



En présentant ces matériels aux officiers de l'armée de l'air tchadienne, l'officier de l'armée américaine, le commandant Corbin Aldridge explique que ces équipements de communication vont permettre à l'armée de l'air tchadienne de mener des opérations dans la lutte contre le terrorisme. Ils peuvent aussi servir de relais de coordination entre l'armée de terre et l'armée de l'air.



Il souligne aussi que ces matériels sont efficaces pour la lutte contre le terrorisme dans la zone d'opérations de Lac Tchad, et également au Sahel.



Selon le sous-secrétaire d'Etat américain par intérim, John Bass, ces équipements vont appuyer davantage l'armée tchadienne dans sa mission de lutte contre le terrorisme, surtout en matière de la coordination et des renseignements.