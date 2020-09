Tchad : l'armée va remettre des bennes de sable pour faciliter la reprise dans les établissements inondés

Le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkérim Daoud, a indiqué samedi que l'armée mettra à la disposition des établissements scolaires une vingtaine de bennes de sable pour faciliter la reprise des cours, notamment au profit de ceux qui sont sérieusement touchés par les inondations.



Il s'est exprimé à l'occasion de la première phase d'assainissement des Journées citoyennes qui sont prévues également sur les deux autres samedis suivants.



Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi, a remercié les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis.



"Nous avons tous dû être frappés par ce qui se passe au niveau du Lycée de Diguel en particulier. Le lycée est dans l'eau. Heureusement que les bâtiments sont un peu en hauteur par rapport au niveau de l'eau et qu'il y a un grand canal qui passe à côté. Ils ont mis deux moto-pompes qui sont en train d'évacuer les eaux", explique le ministre d'État.



Kalzeube Payimi exprime des besoins en matériels, notamment en moto-pompes et matériel divers. Il lance un appel à toute la communauté nationale pour apporter son aide.