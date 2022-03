Tchad : l'artiste Nderngue Mario veut une tournée nationale pour rapprocher les cultures

Parti du constat qu'au Tchad, la méconnaissance de la culture des autres compatriotes est l'un des aspects qui gangrène le vivre ensemble, Nderngue Mario nous explique que son projet est dans le sillage de l'engagement citoyen pour la promotion d'une "paix non dégradable". Il affirme envisager une tournée nationale dans les différentes provinces du pays.



À travers sa voix et son micro, il compte chanter en dialecte prépondérant de chaque localité, afin de véhiculer un message porteur d'espoir d'une paix tant rêvée. Comme l'a dit Nelson Mandela : "toucher au cœur dans leurs langues maternelles".



Pendant cette tournée, les jeunes de chaque localité seront choisis à travers un concours d'interprétation de sa musique titrée "Beda i Darna". Ces jeunes ambassadeurs partiront dans l'une des provinces de leur choix pour découvrir la culture qui s'y trouve.



Etant donné que chaque communauté est représentée dans la capitale, l'artiste compte réunir un échantillon de groupes artistiques, représentant chaque localité lors d'un concert géant auquel, il y aura une fusion des cultures à travers une chorégraphie d'ensemble.



Son label Buzz Masters War se dit engagé à investir dans ce projet afin d’atteindre le but fixé. Il souligne que la musique et le vivre ensemble se complètent. Par la voix de Mario Nderngue, ils comptent ramener la morale à la jeunesse pour ne plus faire la même erreur que les ainés dont les histoires ethniques, la religion et la politique ont poussé à la division. Le compte à rebours est lancé pour cette nouvelle aventure.



Pour Nderngue Mario, « une fois que la culture s'imprègne, le vivre ensemble devient facile (...) l'amour n'est qu'une évidence, les rêves viennent à la vie » .