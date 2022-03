Tchad : l’artiste béninois FANICKO en double concert à N’Djamena

FANICKO, l'artiste béninois, a animé une conférence de presse ce 25 mars dans les locaux du selfie bar Neick Club? accompagné de l'artiste tchadien Cidson Alguewi, pour son double concert programmé ce soir au bar Selfie de Moursal et demain à l'espace Talino Manu.



Ces deux artistes ont échangé sur la question de la musique en général et le monde musical de l'Afrique en particulier.



Ben Aliyo, PDG de l’établissement Selfie, affirme que c'est tout un projet de produire les artistes et d’inviter ceux d’autres pays pour venir découvrir les artistes tchadiens.



Des questions ont été posées pour connaître qui est vraiment FANICKO de Jésus.



Très satisfait de l'accueil, l'artiste béninois se dit désormais “FANICKO du Tchad”.