Tchad : l'association Almoussada célèbre une année d'existence

La célébration a lieu le 4 décembre au siège du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT). Le président de l'association Moussa Abdoulaye Youssouf a exalté le dynamisme de ses membres et a rappelé les réalisations (une trentaine). Ce sont principalement des assistances aux personnes indigentes en vivres, non-vivres et des formations aux petits métiers.



Le président de l'association "qui donne pour la bonne cause" a sollicité l'apport "financier surtout" de tout le monde pour "redonner la joie" aux personnes démunies comme le veut la devise.