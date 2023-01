Tchad : l'association Raïd pour le développement lance ses activités

La cérémonie a lieu ce 2 janvier au siège de ladite association, au quartier Chadara Tamara dans le 8ème arrondissement de la capitale. L'association Raïd pour le développement humanitaire fera du développement socio-économique sa principale cause.



Pour atteindre cet objectif, l'association concevra des projets agro-pastoraux qui permettront de lutter contre la pauvreté des femmes et des enfants. Elle sensibilisera la population sur le vivre-ensemble, la protection environnementale et plaidera pour l'édification des structures sanitaires.