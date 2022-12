Tchad : l’association chrétienne Think Small remet des dons aux enfants sinistrés de Toukra A

L’association chrétienne « Think Small » a remis un don ce 21 décembre, à l’école « Espace d’apprentissage » du site des sinistrés Toukra A.



Ce don est composé d’un carton de 80 cahiers de 200 pages, un carton de cahier de 50 pages, un sac de riz de 100 kg, un lot de journaux de dessins animés, deux boites de stylo à bille et une enveloppe aux enseignants, afin de s’acheter de cadeaux pour les préparatifs des fêtes.



Pour le pasteur Natoï-Allah Ringar, le représentant de Think Small au Tchad, l’association religieuse milite pour le bien-être des enfants et la paix, raison pour laquelle ce don est dédié aux enfants précise-t-il.



Le directeur de l’école « Espérance d’apprentissage », Neuzilka Patience Nguieba, a remercié l’association pour ce geste qui a donné le sourire aux enfants. Il a exhorté d’autres organisations à emboîter le pas.