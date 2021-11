Tchad : l'association des consommateurs s'insurge contre une manipulation de la MCT

Daouda Elhadj Adam réitère l'engagement de son organisation en tant qu'acteur principal de la société civile dans la lutte antitabac. L'ADC informe que "les compagnies de tabac dans le monde ont toujours fait usage du mensonge et de la manipulation pour vendre leurs produits mortels aux consommateurs et à des prix faiblement taxés".



L'ADC estime que la MCT cherche à travers ses actions médiatiques de chantage à influencer le processus budgétaire en cours au titre du projet de budget 2022 pour faire annuler ou réduire le montant de la taxe spécifique de 100 FCFA sur chaque paquet de cigarette instituée par la Loi des finances 2019 dédiée au financement de la Couverture Santé Universelle (CSU)".



L'ADC exhorte la MCT de "cesser immédiatement d'instrumentaliser et de torturer moralement les quelques rares travailleurs tchadiens exploités pour servir sa cause".



Selon l'OMS, le tabac est une cause majeure de décès, de maladies et d'appauvrissement. Il fait plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde. Plus de 80% des 1,3 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires dont le Tchad.



L'ADC exprime sa vive indignation et ses vives préoccupations. Elle lance un appel aux autorités compétentes et en particulier le ministère des Finances et du Budget pour que la taxe spécifique de 100 FCFA sur chaque paquet de cigarette soit maintenue. Selon Daouda Elhadj Adam, la taxe constitue une source de financement du régime 3 de la CSU, dédiée aux personnes économiquement démunies.