Tchad : l'atelier d'évaluation du Plan RSS se tient à Moussoro

La délégation de la santé provinciale de Barh El Gazel, en collaboration avec l'Action Contre la Faim (ACF), a organisé ce 7 octobre 2024 un atelier d'évaluation du processus de renforcement du système de santé au niveau des districts sanitaires de Chaddra, Michemiré et Moussoro, au Bahr El Gazel.



C'était en présence du sous-préfet de Bahr El Gazel Sud, des autorités sanitaires, éducatives, des représentants des ONG locales et des représentants des jeunes. La santé et l'éducation constituent un pilier important pour le développement d'un pays.



Le Tchad s'est engagé depuis 2013 dans la vision de la Couverture de la santé Universelle (CSU), par la mise en place des organes et le renforcement des systèmes de santé à tous les niveaux. C'est en ce sens que l'Action Contre la Faim, dans sa nouvelle vision de faciliter l'accès au traitement de la malnutrition aiguë sévère et aux services de santé maternelle et infantile pour les populations vulnérables, s'est engagée à accompagner cette stratégie afin de permettre au système d'organiser l'offre de soins de qualité à la population.



La coordonnatrice Terrain ACF base de Moussoro, Aminata Zoubeirou Mahaman, a salué l'assistance avant de souligner que l'ONG ACF continuera à tenir ses engagements à accompagner la délégation provinciale de la Santé du Barh El Gazel, dans la mise en œuvre des activités au besoin de la population.



Ouvrant les travaux, le vice-président du comité de pilotage du Plan RSS, Dr Youssouf Saleh Mahamat, par ailleurs délégué de la santé provinciale de Barh El Gazel, a indiqué que ce processus, calqué sur le diagnostic de fonctionnement des six piliers du système de santé, vise à développer un plan de renforcement du système de santé pour l'amélioration de la gouvernance locale, l'accessibilité financière aux soins et aux médicaments de qualité, la disponibilité en qualité et en quantité des ressources humaines, la qualité de soins, la gestion d'information sanitaire de routine, et la surveillance des situations de chocs et riposte.



Les activités et ateliers précédents ont permis de collecter des données, selon le vice-président du comité de pilotage du Plan RSS, Dr Youssouf Saleh Mahamat, afin d'identifier les principales contraintes au bon fonctionnement des six piliers du système de santé des districts sanitaires de Moussoro, Michemiré et Chaddra. « Le processus demeure difficile, mais reste possible avec le concours de tous pour l'atteinte de l'objectif », a-t-il conclu.



Il est important de rappeler que cet atelier permettra d’évaluer le niveau d’avancement de la mise en œuvre du plan pluriannuel RSS 2024-2028 au Barh El Gazel par le Comité de Pilotage. De manière pratique, une évaluation des recommandations précédentes, une revue du plan et une identification des goulots, seront discutées à l’effet d’accoucher un nouveau chronogramme de suivi et évaluation.