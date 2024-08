Tchad : l’atelier des Organisations des concertations provinciales lancé à Goz-Beïda

Le gouverneur de la province du Sila, le général Ismaël Yamouda Djorbo a lancé ce 13 août la cérémonie de l'atelier de PASRRC, à Goz-Beïda chef-lieu de la province du Lac, en présence du chef de mission du PNUD, des autorités administratives civiles et militaires, des représentants des femmes et jeunes, et des chef traditionnel et religieux.



Dans son intervention, le gouverneur a souligné que le Plan provincial de développement en cours de finalisation et certains plans sectoriels, constituent des cadres stratégiques dont la diffusion sera accrue auprès des partenaires, afin de démontrer la capacité de planification et d'action, soutenue par une vision à court, moyen et long terme.



Le 16 juillet dernier, s'est tenu le Comité de Pilotage du Projet d'urgence et d'Appui à la Stabilisation et au Relèvement des Réfugiés et des Communautés Hôtes dans l'Est du Tchad (PASRRC) à N'Djamena.



Ce comité de pilotage a donné les grandes orientations suivant lesquelles ce projet sera mis en œuvre dans les trois provinces de l'Est, à savoir le Ouaddaï, le Sila et le Wadi Fira. Entre autres recommandations, le Comité de pilotage a instamment demandé aux membres d'organiser dans chacune des provinces, des concertations dont l'objectif sera de préciser les sites de mise en œuvre des activités.



D'un budget de 30,4 millions sur une période de 3 ans, le PASRRC vient soutenir les efforts du gouvernement afin de renforcer les capacités des institutions de l'Etat dans les trois provinces touchées.



Il s'agit d'intervenir en urgence dans les domaines suivants :

(I) L'amélioration de l'accès inclusif aux services sociaux de base ; (ii) Le renforcement de la résilience socioéconomique à travers les moyens de subsistance, l'adaptation au changement climatique et la mobilisation du secteur privé ;

(iii) L'appui au renforcement des capacités institutionnelles et techniques des délégations sectorielles et l'appui aux instances de coordination comme le CPA.



Ce projet représente une preuve concrète de la contribution des partenaires techniques et financiers du Tchad, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque Africaine de Développement (BAD), à alléger les souffrances des réfugiés soudanais et des populations hôtes qui luttent chaque jour pour accroître leur résilience face aux conséquences de la crise.