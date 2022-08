Tchad : « l'avenir de ce pays ne se fera plus sans nous » (Tahirou Hissein Dagga)

Les travaux du Dialogue national se poursuivent au Palais de la culture, malgré quelques retards.



L'ex-opposant Tahirou Hissein Dagga a demandé ce 25 août aux participants de ne pas perdre de vue le caractère historique des assises. Il a dénoncé des tergiversations.



« Nous semblons perdre de vue le caractère historique des assises. Les tergiversations dénotent ou révèlent une crise de conscience ou une crise de confiance. Les chapelles idéologiques ne sont pas ôtées, elles sont encore présentes dans cette salle et tentent de tirer les ficelles çà et là », estime Tahirou Hissein Dagga.



« Nous sommes une génération qui a accepté sans broncher, toutes les décisions qui sont à la base de la déconfiture de ce pays depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Nous ne pouvons plus continuer ni accepter. L'avenir de ce pays ne se fera plus sans nous. Ça, il faut que tout le monde se le mette dans la tête », prévient Tahirou Hissein Dagga.



En début d'après-midi, les participants n'avaient toujours pas adopté le règlement intérieur, ni mis en place le présidium.