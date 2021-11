Tchad : l'église Foursquare consacre des pasteurs et appelle à haïr la cupidité

Le temple d'adoration et de louange de l'église Internationale Foursquare Tchad de Kabalaye organise la cérémonie de consécration des pasteurs, ce 28 novembre 2021 à N'Djamena.



Lors de cet évènement de consécration des pasteurs, quelques membres du bureau ont été nommés au conseil de la direction et du bureau national de ladite église. À la tête de ses membres, le Bishop Natoi Allah-Ringar comme président.



L'apôtre Gadji Roge Yobo dans sa prière, exhorte les fidèles chrétiens d'invoquer l'Éternel Tout Puissant, là où qu'ils soient, en mettant l'accent sur la reconnaissance de Dieu. Par la suite, l'apôtre Gadji conseille aux serviteurs de choisir la personne qui craint Dieu et de haïr la cupidité.