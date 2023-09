Tchad : l'enrôlement biométrique se poursuit à N'Djamena malgré les difficultés

L'enrôlement biométrique représente une avancée majeure, visant à moderniser le processus électoral, assurant ainsi une identification précise des électeurs et renforçant la transparence et la sécurité lors des élections.



Dans cette optique, plusieurs sites d'enroulement ont été visités dans différents arrondissements de la ville de N'Djamena, pour évaluer l'évolution des travaux et identifier les problèmes rencontrés.



À Moursal, dans le sixième arrondissement, il a été observé que la population se présente en nombre pour l'enrôlement. Selon le responsable du centre, l’on enregistre en moyenne 70 personnes par jour. Cependant, l’on fait face à des problèmes informatiques, notamment le rejet de certaines personnes nouvellement majeures par le programme.



Certaines personnes interrogées à Moursal ont déploré les erreurs passées, notamment des cas où des individus se sont fait enrôler dans le sixième arrondissement, mais ont été enregistrés à Baïli.



À Gassi, dans le septième arrondissement, l'ambiance est calme, et il y a moins de monde. Interrogé à ce sujet, un responsable a souligné le manque de sensibilisation de la part des autorités communales et des chefs de carré. Il estime que davantage de sensibilisation est nécessaire pour faire comprendre l'importance de l'enroulement et de la citoyenneté.



À N'Djari, dans le huitième arrondissement, la population est plus active dans les centres d'enroulement. Sur les trois sites visités, les responsables ont signalé des problèmes informatiques mineurs, mais les techniciens interviennent régulièrement pour résoudre ces problèmes.



Un autre problème courant est le manque de compréhension de certaines personnes qui viennent sans pièce d'identité et demandent à être enroulées. Lorsqu'on leur explique que cela n'est pas possible, cela peut parfois entraîner des tensions, selon un superviseur du quartier N'Djari.



Un enrôlement biométrique réussi, avec une participation active de tous les acteurs, rapproche le Tchad d'une stratégie électorale solide et inclusive.