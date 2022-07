Tchad : l’équipe Gazelle FC du Moyen-Chari dans le désarroi

Après avoir remporté le championnat du Moyen Chari en mai dernier ainsi que le championnat de la zone 5, les poulains de l'entraineur Napoléon Dounia sont laissés à leur triste sort.



Selon le président dudit club, Guy Moyalbaye, depuis leur retour du tournoi zonal, il n'y a aucune motivation. Ils sont obligés de lancer une requête auprès des autorités compétentes, bailleurs de fonds et sociétés de la place mais depuis lors, ces quêtes tombent au contre goûte.



Guy Moyalbaye ajoute que Gazelle Football club va représenter la province du Moyen Chari. Il lance un vibrant SOS aux personnes de bonne volonté et aux ressortissants du Moyen Chari de la diaspora de venir en aide à cette équipe pleine d'espoir et de détermination.



Aux dernières nouvelles, l'équipe Gazelle Football club a eu un soutien du gouverneur de la province du Moyen Chari, Ali Ahmat Akhabache qui se trouve à N'djamena afin que l'équipe Gazelle Football club puisse se déplacer avec l'agence STTL. Ceci grâce à un coup de fil du secrétaire général départemental de la ligue de Football du Barh.