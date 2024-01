Tchad : l’espace Talino Manu s'animera au rythme de la CAN 2024

La nouvelle a été annoncée le 10 janvier 2024, à l'espace Talino Manu : le comité d'organisation du Village CAN'Djam (Coupe d'Afrique des Nations) prépare un événement spécial pour la compétition, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.



Le directeur de l'espace Talinu Manu, Youssouf Djaoro, a mis en avant l'importance de cet événement, le décrivant comme un moyen de « ramener la CAN de la Côte d'Ivoire au Tchad, grâce à la magie de la technologie », favorisant ainsi le brassage culturel et le vivre ensemble.



Le chef du village CAN'Djam, Moyalbaye Youssouf Daïrou, a souligné le rôle unificateur du football, exprimant son désir de faire de cet espace, un lieu de rencontre et de promotion des jeunes artistes tchadiens.



Stéphane Adingra, chargé de la communication et de la logistique, de nationalité ivoirienne, a également salué l'organisation de cet événement, soulignant son potentiel à enrichir les liens culturels et sportifs.