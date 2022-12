Tchad : l’ex-député Bana Baïndiweleng démission du RNDT et fonde son parti

Le parti RNDT LE RÉVEIL perd un leader dans le département de la Tandjilé ouest. Il s'agit de Bana Baindiweleng, ex-député du parti RNDT LE RÉVEIL.



Après 11 ans de militantisme, l'ex-député démissionne et crée un parti politique dénommé « Parti Pour le Renouveau Démocratique du Tchad » (PRDT). Voulant informer la base de sa démission de son ancien parti qui a fait de lui un député en 2016, Bana Baindiweleng a animé un point de presse le 19 décembre 2022 à Kélo.



Au cours de ce point de presse, l'ex-député du RNDT LE RÉVEIL relève les causes de sa démission. Il cite entre autres, la non-assistance de son ancien parti à la population de son département lors du conflit éleveurs-agriculteurs en 2016 et la catastrophe naturelle de l'année dernière qui ont conduit l'ex-député a démissionné.



Bana Baindiweleng souligne qu'après sa démission, il crée son parti et occupe le poste du secrétaire général. Il cite dans leurs objectifs, la souveraineté de l'assemblée générale dans la désignation du candidat à l’élection présidentielle, la formation professionnelle des jeunes et la restauration de droit au Tchad.



Il faut signaler que depuis sa création, le Parti pour le Renouveau Démocratique s'est installé dans 10 provinces du Tchad.