Tchad : l'ex-ministre Abderamane Mouctar Mahamat nommé PCA de l'ANSICE

Par décret n°2059 du 11 juillet 2022, ABDERAMANE MOUCTAR MAHAMAT est nommé Président du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Électronique (ANSICE) en remplacement de Monsieur ABDELKERIM SEID BAUCHE.



Ancien ministre des Infrastructures et des Transports jusqu'au 14 juillet 2020 sous la Présidence d'Idriss Deby, ABDERAMANE MOUCTAR MAHAMAT avait été nommé le 22 juillet 2020 au poste de conseiller aux Infrastructures, aux Transports et à l'Aménagement du territoire à la Présidence de la République.