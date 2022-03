Tchad : l'ex-otage Nassour veut oeuvrer pour la libération de ses compatriotes en captivité

L'ex-otage en Libye, Nassour Mahamat Isakh, a annoncé ce 5 mars qu'une association verra le jour avec pour objectif principal de recenser et d'aider à faire libérer les tchadiens qui sont détenus ou en captivité à l'étranger.



Son souhait est d'œuvrer pour la libération de tous les tchadiens détenus ou emprisonnés à l'extérieur du territoire national. Chaque année, de nombreux citoyens tchadiens sont victimes d'enlèvements contre rançon dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Ils sont en général maintenus en captivité dans des forêts en territoire camerounais.



L'Alliance de la société civile du Tchad a décerné des certificats de reconnaissance à Fatimé Sabour Drey -qui a payé la rançon- et un certificat de bravoure à l'ex-otage.



Mahamat Digadimbaye, secrétaire général de la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO), a affirmé que la cérémonie est l'expression de l'unité nationale et de la solidarité tchadienne lorsqu'on fait face à un problème de l'extérieur.