Tchad : l'ex-président français François Hollande s'exprime sur la situation politique

Hollande a rappelé que le Tchad a joué un rôle important dans les opérations internationales menées par la France, notamment dans la lutte contre les jihadistes du Nord-Mali et contre le groupe terroriste Boko Haram. Il a également mentionné que lors de la mort d'Idriss Déby, il n'y avait pas eu de véritable coup d'Etat, mais plutôt une succession militaire.



Cependant, il a également condamné les répressions sévères et l'emprisonnement des opposants sous le régime actuel. Il a déclaré que "chaque fois qu'il y a un coup d'Etat, chaque fois qu'il y a des mises en cause des libertés, des opposants qui sont en prison, je condamne ces décisions."