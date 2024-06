Tchad : l'hôpital provincial de Mao dispose désormais d'une unité de radiologie

Dans son discours, le Directeur de l'hôpital provincial de Mao, Mahamat Youssouf Guinassou, a d'abord remercié le Gouverneur du Kanem en son nom et au nom de tout le personnel qui s'est impliqué personnellement pour la réalisation de ce projet d'acquisition d'une table de radiologie numérique.



Selon le Directeur, suite à l'arrêt de la radiologie numérique à l'hôpital il y a presque 11 ans, la table radio de nouvelle génération de marque PERVOLE a été acquise sur le budget propre de l'hôpital provincial de Mao à hauteur de 42 000 000 FCFA. Il a ensuite ajouté que cet appareil de radiologie est plus performant, permettant des images de meilleure qualité et une moindre irradiation. Le plombage des murs a été effectué, et des équipements de protection des manipulateurs et de l'entourage contre les rayons X sont disponibles. Cette radio est à la fois utile pour le service d'urgence, pour la meilleure prise en charge des patients atteints d'un traumatisme, pour les besoins de l'unité médico-judiciaire.



Pour le directeur, les années à venir connaîtront une forte hausse d'activité, en prenant en charge des patients ambulatoires et en rendant service à des patients qui proviennent d'autres hôpitaux. C'est l'occasion aussi d'affirmer son ambition pour l'hôpital provincial de Mao.



Il a enfin ajouté que depuis le 26 mai 2024, la radio a été testée à plusieurs reprises par l'équipe technique de l'entreprise CHRIST MEDICALE, et la formation à l'utilisation a eu lieu.



Dans son mot de lancement, le Gouverneur de la Province du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassane Jogoï, a remercié les responsables de l'hôpital et ceux de la délégation provinciale pour cette initiative qui répond aux besoins directs de la population. Pour lui, le renforcement des plateaux techniques dans les hôpitaux provinciaux, qui est l'une des priorités du Ministère de la Santé Publique, trouve toute son envergure à travers cette acquisition d'une table de radiologie numérique. Il a ensuite ajouté que ces actions concourent à l'amélioration de l'offre de soins de qualité aux populations et viennent combler une insuffisance dans le plateau technique de l'hôpital provincial de Mao.



Le Premier Magistrat de la Province a martelé que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno, garantit l'équité d'accès à des soins de qualité pour tous.



Il a enfin demandé à tous de bien entretenir et bien utiliser dans les meilleures conditions possibles cet appareil de radiologie et a appelé la population à fréquenter cette unité de radiologie numérique.