Tchad : l'information en période électorale, un enjeu de gouvernance démocratique

Pour que des élections soient libres et équitables, il faut non seulement que le vote puisse se dérouler dans de bonnes conditions, mais aussi que les électeurs aient accès à une information adéquate sur les partis politiques et le processus électoral lui-même afin de de pouvoir faire un choix éclairé, a-t-il ajouté.



Ouvrant les travaux, le représentant de la HAMA, Djim Amdingam, a souligné que les organes de presse jouent un rôle très important dans le renforcement des acquis démocratiques et l'éveil de conscience des populations. Ils contribuent à l'éducation civique et électorale des électeurs.



Le représentant de la HAMA a invité les participants à être assidus et participatifs aux débats.