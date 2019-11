Tchad : l'installation de la pelouse synthétique au stade d'Abéché en bonne voie

Le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi est attendu la semaine prochaine à Abéché. La date est fixée au 20 novembre. Il sera accompagné du président de la Fédération tchadienne de football (FTFA), du coordinateur de l'ONAJES, du représentant de la FIFA ainsi que du staff de la FTFA et de son département ministériel.



Le déplacement vise à lancer l'installation de la pelouse synthétique du stade municipal d'Abeché, une très bonne nouvelle pour les spectateurs et amateurs de football.



Les travaux topographiques ont déjà été lancés mardi et les matchs de la 6ème journée sont reportés à une date ultérieure.



La Ligue provinciale du Ouaddaï s'active pour trouver une solution afin de délocaliser les matchs dans un terrain neutre de la ville.



La durée des travaux n'est pas encore déterminée mais les spectateurs et amateurs de football, surtout les joueurs qui sont très enthousiasmés par cette nouvelle, attendent impatiemment ce gazon synthétique.