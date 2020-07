Tchad : "l’intention de certains citoyens de se faire soigner à l’extérieur doit nous interpeller"

Le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djidi Ali Sougoudi, a indiqué lundi, lors d'une rencontre avec les directeurs généraux, directeurs généraux techniques, directeurs et inspecteurs du département, que la population s’inquiète des failles constatées dans les établissements sanitaires.



Il a expliqué que "l’intention de certains citoyens de se faire soigner à l’extérieur doit nous interpeller."



"La population doit aussi changer de comportement pour s’adapter aux principes et aux règles de la santé afin de faciliter la tâche au personnel soignant", a précisé le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale.



Selon Dr. Djidi Ali Sougoudi, "les meilleurs d’entre vous, sont ceux qui se démarquent par leur dévouement et leur sens du devoir national."



Pour sa part, le ministre de la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a déclaré que chacun doit faire son travail dans le délai requis. Il a demandé à chacun d’éviter le retard, d’anticiper et d’agir dans le temps pour plus d’efficacité et des résultats dans la conduite des actions.



"Chaque service aura une note pour retracer ses actions et suggestions", a-t-il conclu.