Tchad : l’officier Mahamat Idriss Nafé élevé au rang de général de brigade

Le vendredi 18 août 2023, une cérémonie officielle de décoration au grade et à l'appellation de Général de brigade Mahamat Idriss Nafé s'est tenue à la zone de défense n°5.



La cérémonie a eu lieu en présence du général de division Osman Brahim Djouma, gouverneur de la province du Moyen-Chari, ainsi que de généraux, officiers, sous-officiers et hommes de rang appartenant à différentes unités. Des délégués et chefs de services déconcentrés de l'État étaient également présents.



Le président du comité d'organisation, Moubarak Mahamat, a exprimé ses salutations à la bravoure et au courage du Général de Brigade Mahamat Idriss Nafé, soulignant qu'il est un administrateur militaire chevronné, assidu et humble.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a exhorté ses camarades d'armes à œuvrer davantage pour assurer la sécurité de la population du Moyen-Chari. Le Général de Division Ousmane Brahim Djouma a appelé les militaires à faire preuve de loyauté dans leur service afin de gagner la confiance de la population.



Après avoir été élevé au grade de Général de Brigade, Mahamat Idriss Nafé, le récipiendaire, s'est dit extrêmement satisfait de cette décoration. Il a également encouragé ses camarades militaires à aimer leur métier tout en défendant efficacement la patrie.



L'un des enfants du Général Mahamat Idriss Nafé a mentionné que cette promotion au grade de Général de Brigade intervient après trente ans de service de leur père.



Il est à noter qu'au cours de cette cérémonie, plusieurs officiers et sous-officiers ont également été promus, allant du grade de colonel à celui de lieutenant.