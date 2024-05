Tchad : l'opérateur économique Mahamat Lony offre un véhicule neuf au chef de canton Gourma

Le directeur général de Gaz Com, Mahamat Lony, a offert un véhicule neuf de marque Toyota à double cabine, au chef de canton, en présence de plusieurs autres chefs de canton de Gouro. La cérémonie de réception de ce véhicule a eu lieu à Fada.



Ce geste de l'opérateur économique a été largement apprécié dans la province de l'Ennedi Ouest, plus particulièrement dans le département de Gouro. Pour rappel, le journal Alwihda avait annoncé l'accident qu’avait subi le véhicule du chef de canton de Gouri en février dernier.



L'incident s'était produit le vendredi 2 février 2024, lorsqu'une Toyota Hard-Top transportant le chef du canton de Gouri, Alhadj Guihini Mollo, était entrée en collision avec un poids lourd en route pour Gouro, où une réunion des chefs traditionnels était prévue le 4 février 2024.



L'accident avait gravement endommagé le véhicule du chef, faisant un mort et deux blessés. Le chef de Gouri, Guihini Mollo Modoubou, et son fils ont été blessés, mais leur pronostic vital n'était pas engagé.



Les autorités avaient été sollicitées pour venir en aide d'urgence au chef de Gouri, bloqué dans le désert du Borkou. L'appel a été entendu avec l'acquisition d'un véhicule neuf qui a été immédiatement mis à la disposition du chef de canton Gourma, Guihini Mollo, dans le département de Gouro.