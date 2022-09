Tchad : l'opération d'identification des abonnés de téléphonie se poursuit exceptionnellement

L'Autorité de régulation des communications électroniques et de postes (ARCEP) annonce la poursuite exceptionnelle de l'opération d'identification des abonnés des réseaux Moov Africa et Airtel. L'opération devrait prendre fin le 10 septembre 2022.



Cette campagne d'identification permet de garantir l'identité de l'abonné et de le protéger contre l'usurpation de sa carte SIM.