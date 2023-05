Tchad : l'opposition contrainte de reporter sa marche pacifique

Cette marche a été interdite par le ministre en charge de la Sécurité publique. La FOC évoque des raisons farfelues pour justifier sa décision.



La FOC a décidé de reporter la marche du 14 mai 2023 pour une date ultérieure. Elle appelle la population à vaquer normalement à ses occupations ce jour-là et demande à ses partenaires de la société civile et des partis politiques frères d'emboîter le pas afin de préserver la vie des citoyens.



La FOC affirme qu'elle continuera à programmer des actions citoyennes pour exiger l'avènement d'un Tchad libre, démocratique et prospère. Elle appelle la communauté nationale et internationale à être attentive à cette situation et à soutenir les aspirations du peuple tchadien à la démocratie et à la liberté.