Tchad : la 10e édition du festival Tokna Massana se prépare avec enthousiasme

À cet effet, une assemblée générale de l'association Tapi-kep a eu lieu ce vendredi 14 juillet à l'Institut universitaire des sciences et d'administration (INUSAD) dans le quartier Walia du 9e arrondissement de la ville de Ndjaména.



Le président de l'association Tapi-kep, Dr Djimet Clement Bagao, a exposé les objectifs de la création de la coordination nationale du festival international des arts et de la culture Masa, le Tokna Massana, pour sa 10e édition à Bongor en 2025. Dr Djimet Clément Bagao a installé les membres de la coordination chargée de l'organisation du festival international "Bongor 2025". Il les a encouragés à se mettre au travail pour accomplir leur mission importante. Il a également appelé le peuple Masa à s'unir pour préserver le patrimoine Masa.



Le coordinateur du festival Tokna Massana, Sahoulba Noël, s'est dit ravi de la mission qui lui a été confiée et a demandé la collaboration de tous ses collègues pour réussir l'organisation du festival international Tokna Massana. Il a également exhorté tous les cantons Masa à unir leurs forces pour assurer le succès de cet événement. Il a souligné l'importance de l'unité du peuple Masa, car il y a un peuple Masa au Tchad.