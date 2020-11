Tchad : la 10e saison de la course hippique du Batha a suscité l'engouement

L’Association de courses de chevaux et d’amélioration de la race des chevaux du Batha a organisé du 18 au 21 novembre la 10ème édition de la saison hippique au Maïdan d'Ati, chef-lieu de la province du Batha.



La compétition a eu lieu en présence de plusieurs cadres ressortissants de la province du Batha et des personnalités européennes.



Après plusieurs courses de présélection, plus de 80 chevaux ont été retenus pour participer à la finale. Ils ont été répartis en cinq catégories. Les trois premiers de chacune des quatre catégories ont reçu des prix dont des motos et des sommes d'argent variées, offerts par l’association de courses de chevaux et d’amélioration de la race des chevaux.



Le maire de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaidallah, a remercié l'association et la délégation venue de N'Djamena, ainsi que le représentant de l'ambassadeur de France.



Abakar Moussa Kaïdallah a expliqué l'importance de la 10ème édition de la course hippique qui a un caractère sportif, culturel et touristique, permettant aux invités de découvrir le vrai paysage de cette belle et riche province.



Pour le président national de l'association Amir Addoudou Artine, le but de cette compétition est de favoriser une prise de conscience du potentiel rural de la province, et soutenir la gestion rationnelle des ressources naturelles de cet espace.



Amir Addoudou Artine a exprimé sa reconnaissance au Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour le lancement de la 1ère édition en décembre 2010 à Ati. Il a remercié et félicité le gouverneur de la Province du Batha, le général de corps d'armée Beinando Tatola et le comité d'organisation pour la réussite de cette 10ème édition de course hippique.



Pour sa part, le gouverneur de la province du Batha, le général de corps d'armée Benaindo Tatola, a souligné que la diversité culturelle constitue le premier trésor sur lequel la province du Batha compte pour annoncer son émergence.



Au vu de l'importance de l'évènement, Benaindo Tatola a souhaité que les courses hippiques de cette dimension se tiennent chaque année avec l'implication des partenaires. Il sollicite les autorités pour que le Maidan se transforme en Festival afin d'aider la province à concrétiser ses rêves.