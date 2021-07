TCHAD Tchad : la 12ème édition du concours Génies en Herbe OHADA prévue en septembre

Par Mbaïnaissem Gédéon - 15 Juillet 2021



Les bénéficiaires de ce concours sont entre autres, des étudiants juristes, les bureaux et associations des jeunes avocats de l’espace OHADA, les professions juridiques et judiciaires, les juristes des banques, compagnies d’assurances et experts comptables.

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et le Centre d’Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT), ont animé une conférence de presse ce jeudi 15 juillet 2021, au Musée national à N’Djamena sur la tenue de la 12ème édition du Concours International Génies en Herbe OHADA prévue le 13 au 18 septembre 2021 à N’Djamena.



Selon Narcisse Djimbaye, représentant de l’OHADA au Tchad, le concours va promouvoir et vulgariser le droit OHADA en milieu universitaire, pour susciter les experts de demain. D’après lui, c’est dans l'objectif de créer un réseau de juristes africains en droit des affaires et favoriser le contact entre les facultés de droit en Afrique ; renforcer les compétences des jeunes juristes, futurs cadres des États africains à travers les différentes épreuves de la compétition ; faciliter l’insertion professionnelle des lauréats du concours en leur offrant des opportunités de formations spécialisées, des stages professionnels et d’emplois ; mettre en lumière le travail des institutions de l’OHADA et vulgariser les acquis de l’OHADA, que ce concours sera organisé.



Pour le projet manager de l’OHADA, Narcisse Djimbaye, le concours est une double compétition (estudiantine et professionnelle). La compétition estudiantine est annuelle. Elle met aux prises deux équipes de trois étudiants provenant des pays membres de l’OHADA. Cette compétition comporte deux grandes épreuves : les questionnaires et la plaidoirie. Le prix comprend des stages professionnels, des bourses d’études, des trophées et des ouvrages.



La compétition professionnelle est bi annuelle ; elle consiste en la rédaction d’article sur un thème intéressant le droit OHADA. Elle est ouverte aux doctorants, jeunes diplômés et professionnels. Ce prix est récompensé par une publication de l’article et le don d’un ordinateur portable au lauréat. Les bénéficiaires de ce concours sont les associations des étudiants juristes, clubs OHADA des universités de l’espace OHADA et hors espace OHADA ; bureaux et associations des jeunes avocats de l’espace OHAD ; professions juridiques et judiciaires, juristes des banques, compagnies d’assurances, experts comptables, etc. Les épreuves du concours sont : des Questions à choix multiples (GCM) Épreuve d’intégration Africaine (IA), Épreuve de Qui suis-je ? (QSJ) et la Phase Orale (PO).



Trois candidats dont une femme représenteront le Tchad à ce concours qui verra la participation de 15 pays africains, l’union des Comores et la France. Pour la première fois, le Tchad organise cette 12ème d’édition 2021.





