AFRIQUE

Tchad : la 13ème Assemblée plénière de l'ACERAC se tiendra bientôt à N'Djamena


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 13 Janvier 2026



Tchad : la 13ème Assemblée plénière de l'ACERAC se tiendra bientôt à N'Djamena
Le 13 janvier 2026, Mgr Djitangar Goetbé Edmond, archevêque métropolitain de N'Djamena et président du Comité d'organisation, a tenu un point de presse pour annoncer officiellement la tenue de la 13ème Assemblée plénière de l'Association des Conférences Episcopales de la Région Afrique Centrale (ACERAC).

Cette assemblée se déroulera du 25 janvier au 1er février 2026 à N'Djamena, au Tchad. Elle réunira les archevêques et évêques des diocèses du Cameroun, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, du Gabon, de Guinée Équatoriale et du Tchad, ainsi que des experts, des conférenciers, des prêtres, des religieux et des laïcs de la zone CEMAC.

Le thème de cette assemblée est : « Les défis de l'Église, Famille de Dieu en Afrique centrale : trente ans après la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa ». Cet événement sera un moment de communion ecclésiale intense et un exercice pratique de la synodalité, permettant aux Églises locales de réfléchir sur leur situation en référence à Ecclesia in Africa, document-cadre pour les Églises d'Afrique depuis 1994.

Mgr Djitangar a souligné que cette assemblée est un excellent entraînement en vue du prochain Jubilé particulier que vivra l'Église, Famille de Dieu au Tchad en 2029 : le centenaire de l'arrivée des missionnaires catholiques au Tchad. Il a lancé un appel à tous les fidèles, partenaires et personnes de bonne volonté pour s'impliquer activement dans la préparation et la réussite de cet événement ecclésial majeur.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
