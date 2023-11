Tchad : la 16ème édition du Festival NdjamVi se tient à N’Djamena

Le Centre Don Bosco de la capitale tchadienne a abrité le 28 novembre 2023, le lancement officiel de la 16ème édition du Festival NdjamVi. L’événement est placé sous le thème : « la culture comme outil de développement humain et social ».



Ce festival qui se déroulera pendant trois jours vise à promouvoir la culture tchadienne, et verra la participation de plusieurs artistes venus d'ailleurs, notamment, le Cameroun, la République Centrafricaine et le Gabon.



Le directeur artistique de NdjamVi, Nguinambaye Ndoua Manasse, rappelle le contexte de la naissance de ce festival. Pour lui, c'est depuis 2007 que le festival a vu le jour, dans le but de faire oublier la succession de conflit au Tchad, en l'occurrence la rébellion qui était monnaie courante, détourner l'attention du peuple, en mettant un peu la joie dans les différentes communautés.



Le Festival NdjamVi permettra aussi de faire les formations dans les différents domaines, à savoir : techniques de présentation de spectacle, comment faire pour booster la culture tchadienne en général et particulièrement la musique, apprendre aux artistes à avoir un bon dossier d'artiste pour pouvoir vendre leurs produits.