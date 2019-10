Tchad : la 1ère promotion de l'Université africaine de management et de l'innovation est diplômée

L'Université africaine de management et de l'innovation (UAMI) a organisé ce samedi 26 octobre au ministère des Affaires étrangères, une cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de la première promotion. L'évènement est axé sur le thème : "entrepreneuriat et jeunesse".



Le Président de l'UAMI, Saoulba Gontchomé, a déclaré que "cette première promotion est le résultat de 30 années d'histoire et de parcours qui ont commencé en octobre 1989 avec la création de l'Institut supérieur de gestion, pour aboutir en octobre 2019 à la sortie de la première promotion de l'UAMI".



L'UAMI est classée 3ème parmi les meilleurs établissements privés du Tchad. "Elle doit ce pendant, continuer à oeuvrer pour un enseignement de qualité. Pour cela, elle entend répondre aux sollicitations du ministère de l'Enseignement supérieur de présenter dans les deux années à venir ses formations à l'accréditation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES)", a souligné Saoulba Gontchomé.



"La sortie de la première promotion de l'UAMI s'inscrit dans la dynamique que nous voulons insuffler à nos jeunes étudiants, cette dynamique est celle de l'auto-responsabilité, de l'auto-emploi ou pour être plus ambitieux de l'auto-entrepreneur", a ajouté le président de l'UNAMI.



Dans son intervention, le Recteur de l'UAMI, Professeur Avokssouma Djona, a précisé que "notre première promotion ne cherche pas seulement à être recruté comme travailleur, car fort de leurs connaissances, avec leurs propres moyens et par leurs initiatives personnelles, ils peuvent être aussi des créateurs d'entreprises à l'instar de nos sponsors".



Le recteur a salué et félicité les sponsors-parrains pour leur soutien.



La représentante des étudiants de la première promotion, Mme. Tangou Dawai Félicité, a estimé que "cette journée est très exceptionnelle car malgré les multiples difficultés sociales et académiques, notre abnégation et compétitivité au travail n'a pas été ébranlé. Et nous voici enfin parvenus au plus beau moment de notre cursus, celui de recevoir nos diplômes, fruits de nos investissements intellectuelles. Cette journée restera à jamais gravé au plus profond de nos coeurs, notamment la nostalgie de la famille estudiantine consolidée pendant des années".



"Nous étudiants et étudiantes de l'UAMI souhaitons que vos portes nous soient ouvertes et que vous nous accueillez dans vos différentes institutions afin que nous puissions mettre en exergue nos compétences et contribuer au développement de notre pays le Tchad", a affirmé Mme. Tangou Dawai Félicité.



La cérémonie a pris fin avec la remise des diplômes à 102 étudiants de la première promotion 2019 composée de filles et de garçons. Des attestations de reconnaissances ont été remises aux différents sponsors.