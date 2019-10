Tchad : la 2ème édition de la semaine de la citoyenneté est lancée

Le coordonateur du réseau "Citoyens sans frontières", Naïr Abakar, a lancé officiellement ce samedi la deuxième édition de la semaine de la citoyenneté, dans le 5ème arrondissement de N'Djamena. L'évènement a eu lieu en présence de plusieurs responsables de la ville de N'Djamena, du délégué général du gouvernement auprès de N'Djamena et du maire de la capitale.



Selon le coordinateur des "citoyens sans frontières", Nair Abakar, "ce réseau n'a pas seulement pour objectif de rendre la ville propre mais aussi de promouvoir la cohabitation pacifique entre les jeunes du pays."



"Le réseau se prépare à sensibiliser les citoyens sur les accidents de la route et les élèves sur la violence en milieu scolaire", a-t-il indiqué.



Le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N’Djamena, Djibert Younous, a salué cette initiative salvatrice. Il a encouragé le coordinateur de réseau des "citoyens sans frontières" et les présidents des différentes associations participantes pour l'initiative de la journée de la citoyenneté.



42 associations ont intégré le réseau des "citoyens sans frontières".