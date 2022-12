Tchad : la 4ème édition du forum national des jeunes catholiques a pris fin

Présent à la messe, le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchang Lang Tokama, représentant le gouverneur, a invité les jeunes à faire la politique du développement.



Au terme des travaux, les participants ont pris quelques résolutions, entre autres la lutte contre l'exode rural, le vagabondage sexuel, l'alcoolisme, la migration, la sensibilisation sur l'entrepreneuriat. et l'implication de la jeunesse dans la politique afin de ne pas être lésé. Ils ont aussi recommandé au gouvernement d'impliquer la jeunesse dans la prise de décision.



Après trois jours de brassage, de fraternité et d'accompagnement spirituel à Laï, c'est le diocèse de Doba qui accueillera la 5eme édition du forum national des jeunes catholique en décembre 2026.



La remise des cadeaux aux prélats et la bénédiction des fidèles ont mis fin à cette célébration eucharistique.