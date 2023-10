Tchad : la 7ème édition du mois du livre et de la lecture prévue du 2 au 30 novembre

Cette édition de 2023 est centrée sur le thème "Le livre, symbole du rapprochement humain". Le ministre a expliqué que ce thème met en lumière le lien incontestable que les livres et la lecture créent entre les individus. Il a souligné que les livres, qu'ils soient en format papier ou électronique, transportent les lecteurs vers de nouveaux horizons, leur permettant de découvrir des cultures étrangères et des communautés inconnues.



Le ministre a affirmé que, en cette période cruciale de l'histoire du Tchad, le livre et la lecture sont des éléments importants pour rappeler à tous les Tchadiens les idéaux fondateurs de la République, notamment "Unité, Travail et Progrès".



Pour l'édition 2023, le ministre a annoncé des innovations, ainsi que de nombreuses activités diverses, notamment des lectures publiques, des conférences et divers prix. Cette édition vise directement les amateurs de lecture, les élèves, les étudiants et les personnes vivant avec un handicap physique, sous la direction de l'invité d'honneur, le compatriote Dr. Ouaga-Ballé Dana, écrivain et enseignant résidant au Gabon.



Le ministre a encouragé les Tchadiennes et les Tchadiens, en particulier les jeunes, à s'impliquer massivement dans ce mois dédié au livre et à la lecture afin de favoriser le rapprochement humain.