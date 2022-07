Tchad : la BDEAC accorde 15 milliards Fcfa à la CBT pour le financement des PME/PMI

N'Djamena - La signature de l'accord de prêt a eu lieu ce 4 juillet en présence du vice-président de la BDEAC et du directeur général de la CBT.



Le directeur général de la CBT, Issa Batil Orozi, a souligné que cet accord de prêt qui lie son institution à la BDEAC s'inscrit dans la droite ligne de leur plan stratégique qui a pour vocation d'apporter des solutions de financement innovantes et diversifiées à l'économie nationale, à travers leur clientèle privée, principalement les PME et PMI.



"La CBT a toujours participé au développement du pays. À travers ce prêt, une attention particulière sera accordée aux jeunes et femmes", a indiqué le directeur général de la CBT.



Quand au vice-président de la BDEAC, Marcel Ondele, il a expliqué que son institution est un actionnaire historique de la CBT. Cette intervention de la BDEAC via le partenariat de prêt de 15 milliards de Fcfa pour le financement des PME/PMI au Tchad vient à point nommé. Le prêt permet d'accompagner la CBT dans ses nombreuses réformes en cours.